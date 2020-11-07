القاهرة تستعد لاستقبال الناخبين بغرف عمليات وتصميمات تحاكي البرلمان

استعدت اللجان الانتخابية بالقاهرة لاستقبال المواطنين، اليوم السبت، للتصويت فى انتخابات النواب، بتصميمات تحاكي مبنى البرلمان.

وأتمت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، استعداداتها الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب بخطة تأمين مشددة.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكل المقرات ومحيطها، ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.

واشتملت الخطة على نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية، بكل مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك سيتم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع، بكل دوائر أقسام المحافظة، للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الانتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور و الميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الانتقال تحسباً لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل.

كما تم توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.

كما اشتملت الخطة على قيام رجال المفرقعات بعمل مسح شامل لجميع مقار اللجان ومحيطها بصفة دورية حتى انتهاء عمليات التصويت وتسليمها لعناصر التأمين المكلفة بحمايتها عقب تعقيمها.

وشدد مدير الأمن، على تطبيق سياسة الوزارة فى تأمين سير العملية الانتخابية، والعمل على توفير أوجه الدعم اللوجيستى اللازم للتيسير على الناخبين، ومنها تجهيز مقاعد متحركة لكبار السن وذوى الإعاقة للتيسير عليهم.