جميلة عوض عن مشاركتها في "إلا نا": أسرع قرار خدته في حياتي

قالت الفنانة جميلة عوض، إنه عندما عرض عليها أحد الأشخاص المشاركة في العمل الفني (حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا") لم تتردد في الموافقة على الظهور به، وكان قرارها به سريعا للغاية.

وأضافت "جميلة"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تعتبر قرارها على الموافقة بالمشاركة في ذلك العمل كان الأسرع في حياتها على الإطلاق، حيث قامت في اليوم التالي من عرض المسلسل عليها للمشاركة فيه بتوقيع التعاقد بينها وبين القائمين على العمل: "روحت مضيت العقد تاني يوم، لأنه كان من الحجات اللي كنت مهتمه بيها"، موضحه أنها تأثرت من ردود الفعل الخاصة بالمشاهدين والمعجبين بالعمل الدرامي، ولم تشاهد المسلسل حتى الآن بسبب خوفها.

وأكدت أن بعض اللقطات تم تصويرها من الخلف، وذلك لأنها لم تستطع البكاء بسبب طول وقت التصوير، حيث كان التصوير يستمر لعدة ساعات، مشيرة إلى أنه وفي إحدى المشاهد لم تكن تستطيع البكاء حتى دخلت عليها أثناء التصوير الفنانة نجلاء بدر وقاموا بالبكاء بشكل هستيري لم يتوقف: "ساعتها المصورة قامت بالتصوير من وشي لتوضح بكائي مع الصوت".