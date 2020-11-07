نجلاء بدر تداعب رامي رضوان: "ممكن نقعد أنا وصحابي شوية على الهواء"

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن لم تستطع الاعتراض فور عرض ظهورها كوالده للفنانة جميلة عوض في مسلسل (حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا")، مفنده: "الورق الحلو رزق ومينفعش ارفضه لأنه مش هيجي كتير، ومكنتش مهتميه أني أطلع أكبر في السن".

وأضافت "بدر"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن ظهورها في هذا الدور أشعرها حقيقة بكونها أم لـ"عوض" بالمسلسل، كما أشعرها بالمشكلات التي تواجه الأشخاص مرضي البهاق وخاصة من الفتايات: "حسيت أني أم بالرغم أني لسه مش أم"، موضحه أن العمل كان مازال قائما تصويريا أثناء عرض حلقاته على منصة WATCH IT، ولم يتثني لها مشاهدته والتركيز في مجرياته كما تحب دائما أن تفعل ذلك.

وأكدت أنها شعرت بكونها الأكبر سنا من الفنانة جميلة عوض، لتكون الأخيرة ابنتها فعليا وهو ما يؤثر عليها حتى الوقت الراهن، وليست أحدى الممثلات معها بالعمل الفني، مشيره إلى أنها كانت دائما ما ترغب في عدم وضع "ميك أب" أثناء التصوير حتى تظهر بشكل أكبر من سنها الحالي لتعطي مصداقيه أكبر للعمل، كما كان البكاء الذي تعرض له كافة العاملين بالعمل طبيعيا ولم يعتمد على وضع "فازلين": "محدش فينا حط فازلين وكلنا كنا جاهزين للبكاء".

ومع نهاية وختام البرنامج، داعبت الإعلامي "رضوان" وطلبت منه المكوث لوحدها على الهواء أو مع أصحابها، شاكره إياه في دعوته لها لحضور الحلقة: "ممكن نقعد شوية على الهواء أنا وصحابي، أنا بجد بتبسط معاك ودائما بجيلك وأنا حاسه بنجاح ومبسوطة".