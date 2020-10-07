نجلاء بدر تنفي فقدانها حاستي الشم والتذوق: "كله موجود الحمد لله"

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، مساء أمس، سلبية مسحة فيروس كورونا المستجد التي خضعت لها، وذلك خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه جمهور "نجلاء" سؤالاً لها، "أكتر حاجة تقلق في موضوع الكوفيد هو فقدان حاسة الشم والتذوق، للأسف بيكون بنسبة 75% كوفيد.... ربنا يديكي الصحة والعافية"، وردت الفنانة بشأن فقدانها حاسة الشم والتذوق، قائلة، "لا الحمد لله كله موجود".

ونشرت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها على "إنستجرام" نتيجة التحليل الخاص بها، وكتبت قائلة: "أول مرة أعمل تحليل covid 19 والحمد لله طلعت سليمة النتيجة negative سالبة كان عندي كحة ناشفة، وبعد التحاليل اتضح إنها حساسية على الصدر خالوا بالكم وربنا يحفظكم من كل شر".

وفي سياق مختلف، تواصل نجلاء تصوير دورها في مسلسل "لؤلؤ" للمخرج محمد عبدالسلام، وبطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشاركهما البطولة أحمد زاهر، نرمين الفقي، إدوارد، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان، ملك أحمد زاهر، سيناريو وحوار محمد مهران.

وتستعد نجلاء بدر لاستئناف تصوير دورها في فيلم "النهاردة يوم جميل"، الذي كان يحمل اسم "سوء الرجال" قبل تغيير اسمه، ويشاركها البطولة زينة، باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، رمزي العدل، إنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبي.

وتواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير دورها في قصة "لازم أعيش"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، المعروض حالياً علي إحدي الفضائيات المصرية.

وعلمت "الوطن" أن نجلاء تجسد دور والدة جميلة عوض وفقاً للأحداث، حيث تنشغل بشؤون الأخيرة التي تعمل موظفة في أحد البنوك رغم ثراء أهلها، وتتوالى الأحداث.

وسبق وأن جسدت نجلاء بدر الدور نفسه في المسلسل اللبناني "جريمة شغف" للمخرج وليد ناصيف عام 2016، حيث جسدت دور والدة جميلة عوض وفقًا للأحداث، وشاركهما البطولة كل من قصي خولي، مني واصف، أمل عرفة، نادين الراسي، فراس سعيد، تقلا شمعون، من تأليف نور شيشكلي.

ويشارك في بطولة "لازم أعيش" أحمد خالد صالح، خالد أنور، سلمي أبوضيف وعدد من النجوم، من تأليف نجلاء حديني وإخراج مريم أحمدي.