"خرطوشة الخير".. "شفاء الأورمان" ترد الجميل لداعمي مرضى السرطان

لازالت فكرة "خرطوشة الخير" على جدران مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، تواصل نجاحاتها، كواحدة من الأفكار المبتكرة التي استهدفت دعم التبرع لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان من محافظات الصعيد، والذين يتلقون علاجهم بالمجان تماماً داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى.

وابتكرت إدارة مستشفى "شفاء الأورمان" فكرة فريدة من نوعها، وهي أن تصبح التبرعات من أهل الخير لصالح مرضى السرطان بالمستشفى لها رمز تذكاري، يتم تخليد أسمائهم عليه، وأطلقوا على هذا الرمز اسم "خرطوشة الخير"، والتي تزين "حائط الشفاء" بالمستشفى.

وأصبحت "خرطوشة الخير" بوابة تخليد لاسم المتبرع وأسرته ومؤسسته وشركته، وغير ذلك من الأسماء التي يتمنى المتبرع أن تتواجد داخل جدران المستشفى، ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، من أجل أن يكون الجميع "يداً واحدة" في علاج مرضى السرطان بصعيد مصر.

الغرض الأساسي من فكرة "خرطوشة الخير" ووضعها على "حائط الشفاء"، هو تشجيع المواطنين على التبرع بصدقة جارية، لصالح علاج الآلاف من مرضى السرطان في الصعيد، وتوفير كل الخدمات والأجهزة الطبية، واستكمال الإنشاءات، والاحتفاء بالمتبرعين عن طريق "رد الجميل" لهم، من خلال تخليد أسمائهم على جدران المستشفى، وذلك بغرض تشجيع العديد من "أهل الخير" على المساهمة لدعم علاج مرضى السرطان.

واستقرت إدارة المستشفى على تسمية المكان الذي يتم تدوين اسم المتبرع أو العائلة أو الشركة أو المؤسسة عليها بجدران المستشفى بـ"خرطوشة الخير"، وذلك لكون المستشفى بنيت على أرض محافظة الأقصر التاريخية وعاصمة مصر القديمة في الأسرات الفرعونية المختلفة، وكانوا يهتمون بعمل "خرطوشة" لكتابة أسماء الملوك بالأسرات المختلفة عليها، في المعابد والمقابر وغيرها، فتقرر تسميتها وتصميمها بشكل "خرطوشة" ملوك الفراعنة.

أما عن تكلفة المشاركة في "خرطوشة الخير"، فهي متنوعة ومختلفة وتتم إما بالدفع كاش بالسعر الكامل لـ"الخرطوشة"، أو بالتقسيط على 25 شهراً، حيث تترواح أحجام "خرطوشة الخير" حسب قيمة التبرع، وتبدأ الفئة الأولى منها بـ25 ألف جنية، والفئة الثانية بـ50 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ100 ألف جنيه.

وخصصت إدارة المستشفى نوعين من "خرطوشة الخير" للمتبرع، يتم تصميمهما بالاسم المطلوب من قبل المتبرع، النوع الأول "خرطوشة" يتم توصيلها حتى باب منزل المتبرع، بينما النوع الثاني يتم وضعها على حائط الشفاء بالمستشفى، ويكون موعد تسليمها بعد 45 يوماً من الدفع النقدي، أما في حالة التقسيط، يتم تسليم "الخرطوشة" للمتبرع بعد 45 يوماً من سداد نصف قيمتها.