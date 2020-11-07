بايدن يعزز تقدمه.. وترامب يطلب توضيحا حول ارتفاع أرقام التصويت

قالت وسائل إعلام عالمية، إن المرشح الديموقراطي جو بايدن، يعزز تقدمه على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولاية بنسلفانيا بأكثر من 27 ألف صوت وحصل بايدن على 7300 من أصل 9288 من أصوات الجيش.

ونقلت "العربية" في نبأ عاجل لها عن ترامب قوله: "نحتاح لتوضيح حول كيفية ارتفاع أرقام التصويت في الأيام الماضية".

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأخبار المتداولة حول فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، قائلًا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كان تقدمي كبيرا ليلة الانتخابات ثم اختفى بأعجوبة، لكنني أعتقد أنه سيعود بعد النظر في إجراءاتنا القانونية".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال "ترامب" في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.