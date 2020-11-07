ترامب: بإمكاني أن أعلن عن فوزي بالرئاسة والإجراءات القانونية بدأت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينبغي للمرشح الديموقراطي جو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بالدخول لمكتب الرئيس.

وأضاف ترامب في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكنني أيضًا ادعاء الفوز بالرئاسة" مؤكدًا أن الإجراءات القانونية بدأت للتو.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

هذا وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن.