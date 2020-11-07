عبدالحليم قنديل: الأمريكيون صوتوا ضد ترامب وأكثر من كونهم راغبين في بايدن

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن جو بايدن حصل على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الذين صوتوا له، اختاروا التصويت ضد ترامب أكثر من كونهم كانوا راغبين في التصويت لصالح بايدن، لأن الأخير شخصية باهتة ولا يمكن أن يمثل نقطة جذب هائلة لكل هذا الجمهور الأمريكي.

وأضاف "قنديل"، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "جو بايدن هو الرئيس الأمريكي الذي سيقام له حفل التنصيب في 20 يناير المقبل، وأنه وداعا لترامب إلى الأبد، والانتخابات الأمريكية كانت الأكثر كثافة على مستوى التصويت".

وتابع، أن بايدن هو ابن المؤسسة الأمريكية، بمعنى أن ترامب جاء من عالم المقاولات، لكن بايدن هو ابن المؤسسة منذ أن كان عمره 27 عامًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى انتظام المؤسسة التي تمثل مراكز التفكير وأجهزة المخابرات وغيرها.

وأردف، أن أمريكا الآن تعيش أسوأ أوضاعها ربما منذ الحرب الأهلية، وتشهد حالة انقسام مجتمعي واسع وقضايا كبرى معلقة مثل أزمة كورونا والاقتصاد الأمريكي، متوقعًا أن ينشغل بايدن في الداخل الأمريكي بشكل أكبر من السياسة الخارجية.