عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب دمر العلاقات الخارجية للولايات المتحدة

قال نعمان أبوعيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنهم سعداء جدا، وينتظرون الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، ومتفائلون جدا بنتيجة الولايات المتأرجحة، وجو بايدن يحتاج فقط إلى ولاية واحدة لكي يعلن فوزه في الانتخابات، ويتمنون أن يكون ذلك اليوم، أو خلال ساعات.

وأضاف "أبوعيسى"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الخطاب الذي سيلقيه بايدن بعد ساعات قد لا يتضمن إعلان الفوز في الانتخابات، لأن الجمهوريين يصعدون، ولكن الديمقراطيين يحاولون التهدئة، وهم يعرفون جيدا أن النصر قادم، وربما يحصل على 4 ولايات، ولكنهم ينتظرون ويريدون عملية سلمية هادئة لإعلان النتائج، ويتمنى أن يكون ذلك سلميا لأن الشعب لا يريد الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين على الأرض.

وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن عددا كبير من المواطنين صوتوا في الانتخابات، خاصة الأقليات الذين لهم دورا كبيرا في التصويت لـ"بايدن"، مشيرا إلى أن تغطية وسائل الإعلام تعود إلى مبادئ كل صحيفة، ووسيلة إعلام ولا يجب تضليل الشعب الأمريكي، والرئيس دونالد ترامب يضلل الشعب ويسعى لإثارة الفوضى عبر إطلاق الشائعات دون دلائل.

وأشار إلى أن قناة "فوكس نيوز" متحيزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما باقي المحطات فكانت منحازة إلى الحق، لافتا إلى أن "ترامب" دمر العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، والعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، كما أن خطاباته كانت غير مقبولة للشعب الأمريكي.

ولفت إلى أن ترامب لم يعتمد على الإعلام وكان يصل إلى جماهيره عن طريق بعض الأبواق الخاصة به، مثل تويتر وغيرها، والرئيس له حق التعبير والشعب أيضا له حق التعبير.

وينتظر العالم خلال الساعات المقبلة، ما تسفر عنه نتائج فرز أصوات الولايات الحاسمة، بين كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن.