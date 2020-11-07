بايدن: ليس لدي إعلان نهائي للنتيجة ولكني سأفوز في الانتخابات

قال المرشح الرئاسي الديموقراطي جو بايدن، إنه ليس لديه إعلان نهائي للنتيجة، مؤكدًا أنه سيفوز في هذه الانتخابات، لافتًا أنه كان متراجعًا في جورجيا منذ 24 ساعة وأصبح متقدما فيها الآن.

وأضاف المرشح الديمقراطي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: "نحن سنفوز في جورجيا وبنسلفانيا والآن نحن نتقدم ونفوز في أريزونا ونيفادا وتقدمنا تضاعف في نيفادا"، لافتًا أنه قريب من الحصول على 300 صوت من المجمع الانتخابي.

وأشار "بايدن"، أنه حصل على 74 مليون صوت انتخابي، مؤكدًا أن هذه تعتبر أكبر من أي نسبة حصل عليها رئيس أمريكي من قبل يخوض الانتخابات على بطاقة انتخابية واحدة.

وأوضح أنه فخور بأداء حملته التي شملت جميع البلاد وأنه سيكون أول ديموقراطي يفوز في أريزونا خلال الـ24 عاما الماضية، لافتًا أنه أعاد بناء الجدار الأزرق في وسط البلاد بعد انهياره قبل أربع سنوات فقط مؤكدًا أنه متفائل بشدة بمستقبل الولايات المتحدة.

وقال "بايدن" إن علاج جراح الولايات المتحدة بعد الانتخابات لن يكون سهلا وأنه سيعمل على التخطيط لمواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولية الرئاسة في البلاد وأنه سيعمل بجهد لأجل الذين صوتوا ضده مثلما سيعمل لأجل الذين منحوه صوتهم.