قنديل: لا خوف على العلاقة بين مصر وأمريكا بإدارة بايدن

أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أنه لا خوف على العلاقة بين مصر وإدارة بايدن، مؤكدًا أن الوقائع تبدلت على المستوى الدولي، وأمريكا لم تعد أمريكا، على حسب تعبيره.

وأضاف "قنديل"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن أمريكا أصبحت قوة عظمى بين قوى عظمى متعددة ولم تعد القوة العظمى الوحيدة، معتبرًا أن وزن أمريكا النسبي في صناعة السياسة الدولية قد تهاوى وضعف في تقديره.

وأكد على أن الإخوان خرجوا من السياسة المصرية بلا رجعة مضيفًا: "لا بايدن ولا الجن الأحمر سوف يعيد الإخوان ولا سوف ينتصر للإخوان".

وأشار "قنديل"، أن عبارة 100% من خيوط اللعبة في يد أمريكا أصبحت عبارة مضحكة، مؤكدًا أن مصر نوعت علاقاتها بتوزيع مصادر السلاح والاقتصاد والتكنولوجيا، مشددًَا على أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ولديها أيضًا علاقات استرتيجية مع روسيا ومع الصين، ومع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "قبل سنوات كانت ترفع سماعة التليفون في أمريكا لتملى الأوامر للقاهرة، ولم يعد هذا الأمر قائمًا الآن، وهذا ما أعنيه بحديثي عن استعادة قسم هائل من استقلال مصر بتطور مناطق إنهاء نزع السلاح في سيناء، وبالتنويع الهائل لمصادر السلاح، مما جعل المعونة الأمريكية التي تصل لـ850 مليون دولار، لا تعني شيئا بالنسبة لمصر.