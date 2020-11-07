التعليم عن موجة كورونا الثانية: كل المدارس معقمة وهنكمل السنة مهما حصل

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع سيناريوهات عديدة حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، للحفاظ على سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وعقد امتحانات النقل لجميع الصفوف الدراسية والشهادات الإعدادية والثانوية والفنية في مواعيدها، وتوفير الحماية الكاملة للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.

وأكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي الجديد، لم تشهد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مشيراً إلى أنَّ الجميع داخل منظومة التعليم يعمل على إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة الممثلة في انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنَّ جميع المدارس يتوافر بها أدوات التعقيم والتطهير من كمامات وكحول، وسنعمل على استكمال العام الدراسي الجديد مهما بلغ الأمر.

وقال وزير التعليم، لـ"الوطن"، إنَّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية بها غرف عزل، وطبيب وزائرة صحية، لمتابعة حالة الطلاب لحظة بلحظة، في أثناء سير الدراسة، وتقديم كل الإسعافات الأولية حال حدوث حالات مرضية مفاجئة، مؤكّداً أنَّ وزارة الصحة ممثلة في التأمين الصحي وفرت كل المستلزمات الطبية اللازمة داخل غرف العزل، موضحاً أنَّ حماية أبنائنا الطلاب من أهم أولويتنا خلال العام الدراسي الجديد الاستثنائي.

وأضاف شوقي، أنَّ الوزارة لديها القدرة على إنجاح العام الدراسي الجديد وسط تحديات جائحة كورونا، مشيراً إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع موقف المدارس على مدار اليوم، للتأكّد من عدم وجود أي أزمات من شأنها تهديد سير العملية التعليمية، مؤكّداً أنَّ الوزارة تتابع يومياً عن كثب جميع تطورات فيروس كورونا، وحقيقة حدوث موجة ثانية من عدمها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العام الدراسي الجديد.

وترصد "الوطن"، تفاصيل تعامل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أي تلميذ يصاب بفيروس كورونا داخل المدرسة، كالتالي:

1- في حال ثبوت ارتفاع درجة حرارة التلميذ إلى 38 درجة يتمّ إخراجه فورًا خارج الفصل الدراسي.

2- عزل التلميذ بغرفة العزل بالمدرسة حال الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

3- إغلاق الفصل الدراسي الذى وجد في حالة مصابة بكورونا لمدة 28 يومياً وتستمر أعمال تعقيمه يومياً والسماح للتلاميذ بالعودة مرة أخرى بعد تطهير الفصل وتعقيمه.

4- إلزام جميع التلاميذ بمختلف المدارس على ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

5- إخلاء الفصل الدراسي من التلاميذ حال التأكد من إصابة التلميذ بفيروس كورونا.

6- تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور التلميذ لتعرفهم بحالة ابنهم ليحضروا فورًا لاستلامه وتسهيل مهمة نقله إلى أحد مستشفيات العزل القريبة من مسكن التلميذ.

7- يكشف طبيب المدرسة على التلميذ، وفي حال شكوكه بوجود أعراض فيروس كورونا يتم السماح للتلميذ بتناول بعض الأدوية.

8- حال اشتباه التلميذ بفيروس كورونا يتم عزله داخل غرفة العزل لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.