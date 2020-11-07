بسمة عن إصابتها بـ كورونا: أهملت في ارتداء الكمامة

أكدت الفنانة بسمة، خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنها تلقي كل اللوم على نفسها لعدم التزامها بارتداء الكمامة، ما أدى لإصابتها بفيروس كورونا التي أفقدتها حاسة الشم.

وقالت بسمة: "كل اللوم ألقيه على نفسي بسبب لحظات أهملت فيها ارتداء الكمامة، وفي المهرجان كانوا دائمي التوعية لنا جميعا باتباع الإجراءات الاحترازية، وأرى أن اللوم يقع علينا بسبب إهمالنا".

وعن كيف انتقلت إليها العدوى، قالت "علمت من شخص كان مخالطا لي أن نتيجته إجابية وأجريت التحليل للاطمئنان على نفسي ففوجئت بالنتيجة إيجابية، وبمجرد أن علمت بالنتيجة أبلغت كل من خالطني لإجراء الاختبار والاطمئنان على أنفسهم".

وعن الأعراض قالت بسمة، "أنا فقدت حاسة الشم وكنت أشعر في البداية بتكسير في الظهر، وكنت أعتقد أن سببها ارتداء الكعب العالي ولكن اتضح أنها أعراض كورونا".

وكانت الفنانة بسمة أعلنت على الفيسبوك، إصابتها بكورونا وكتبت: "بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل. مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا. بإذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية. شكرا للجميع".

وكتبت بسمة في منشور آخر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للتوضيح بس، مكنتش أفضل أني أعلن عن موضوع الكورونا ده عبر السوشيال ميديا، مش لأي سبب غير لأني عارفة كمية اللغط اللي أخبار زي دي هتعمله، والقيل والقال".وأضافت: "الحقيقة أنا مبلومش غير روحي في الموضوع ده، لأني أهملت في لبس الكمامة، ودي غلطتي مبلومش عليها حد، تعلمت الدرس، وتعلمت أهمية الإجراءات الاحترازية".

ووجهت الشكر لوزارة الصحة، موضحةً: "وصلتني عن طريق الزميلة والصديقة بشرى رسالة منهم بيعرضوا مساعدتهم بالتحاليل والأدوية، ودي حاجة تطمن جدا، ألف شكر، غير كده بقى، أنا قاعدة مستنية نص الأسبوع بفارغ الصبر عشان أبدا أعمل تحاليل جديدة وتطلع سلبية باذن الله".