صفحات الفنانين تحولت لإعلان إصابات كورونا ونتائج الـ pcr

تحولت صفحات الفنانين الشخصية عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية إلى الإعلان عن إصابات كورونا، أو نشر نتائج تحاليل pcr.

بدأت الظاهرة على صفحة الفنانة نشوى مصطفى والتي أعلنت عبر "فيس بوك" إصابتها بكورونا من خلال بوست كتبت فيه "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيسبوك وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

كما أعلنت الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها على الفيسبوك إصابتها بالفيروس، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

وعبر "انستجرام"، أعلنت ساره عبدالرحمن، إصابتها بكورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وأيضا مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

الفنانة بسمة أعلنت على "فيس بوك"، إصابتها بكورونا وكتبت: "بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش أعراض. اول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل. مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليا أعلنت للأشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا. بإذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية. شكرا للجميع".

الفنانة زينب غريب أعلنت عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما نشر شريف نور الدين عبر "فيس بوك" نتيجة مسحة كورونا الخاصة به، وتبينت سلبيتها، وعلق عليها كاتبا: "لمن يهمه الأمر".

الفنان هاني رمزي هو الآخر أعلن سلبية تحاليل كورونا والتي أجراها فور عودته من مهرجان الجونة.

كما نشرت "بشرى"، عبر صفحتها على "فيس بوك"، نتيجة تحليل فيروس كورونا والتي خضعت له بعد عودتها من الجونة.

وكتبت بشرى: "الحمدلله نتيجة تحليل الpcr الخاص بى negative أي سلبية رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان، الالتزام بالكمامة هو السر، ربنا يحفظ الجميع و شكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".

الفنانه يسرا أعلنت عبر "انستجرام"، سلبية تحليلها، وكتبت على صفحتها الشخصية، "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".