السكة الحديد تخفض سرعات القطارات تزامنا مع تساقط الأمطار والسيول

أعلنت هيئة السكة الحديد، رفع حالة الطوارئ القصوى، تزامناً مع موجة الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة والسيول في العديد من محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بتخفيض سرعات القطارات حال تواجدت مياه الأمطار على قضبان السكك الحديدية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وأكّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ الهيئة لها خطوط اتصال مباشر مع هيئة الأرصاد الجوية لمنحها المعلومات أولًا بأول عن المناطق المتوقع أن تتساقط عليها الأمطار بشدة لخفض سرعة القطارات خاصة على خطوط المناطق المفتوحة، لافتاً إلى أنَّ خفض السرعة يراعى فيه قواعد التشغيل وعدم تعطل الركاب لفترة زمنية طويلة، موضحاً إلى أنَّ الهيئة تعمل على توفير الحماية للركاب والعاملين تزامنًا مع تساقط الأمطار بغزارة.

وأضاف "رسلان"، لـ"الوطن"، أنَّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر الحالي، ولا يوجد ما يعوق حركة السير على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكّداً أنَّ الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار، موضحًا أنَّ غرف العمليات موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلي، وهي "الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق"، لمتابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أزمات.

وعن موجة الطقس السيئ في الإسكندرية، نوه "رسلان" إلى أنَّه تمّ تكليف شركة الخدمات المتكاملة التابعة للهيئة، برفع حالة الطوارئ بالشركة والدفع بعمالة أكثر لتنظيف المحطات أولًا باول والتعامل مع السيول والأمطار الساقطة علي الأرصفة، موضحًا أنَّ الهيئة لديها أكثر من قطاع فى المرفق، وكل قطاع لديه غرف علميات، متصلة بشكل دائم مع الغرفة الرئيسية بالهيئة ووزارة النقل، مشيراً إلى أنَّه لا يمكن وقف حركة القطارات بخطوط السكة الحديد تزامناً مع الطقس السيئ.