أعلى بيع في "قناة السويس".. سعر الدولار اليوم السبت 7-11-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 7 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، والتي سجلت استقرارًا مقابل الجنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ووفقًا لوكالة "سكاي نيوز" فقد تسبب ارتفاع الدولار في انخفاض الذهب، إلا أنّ المعدن الأصفر بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو، بفضل آمال بمزيد من دعم البنك المركزي، إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونغرس الأميركي في ظل رئاسة جو بايدن.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، وفي ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقد تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مقابل اليوان الصيني، وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن أكثر فأكثر من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أميركية مثيرة.

غير أنّ الدولار ارتفع أمام عملات أخرى، إذ تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة، بحسب رويترز.

وارتفعت أيضًا عملات الأسواق الناشئة مثل الرنغيت الماليزي والروبية الإندونيسية مقابل العملة الأميركية.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 93.350 بتغير طفيف عن الجلسة السابقة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.