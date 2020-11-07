وزيرة التجارة والصناعة تدلي بصوتها بالزمالك

تدلي الآن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع بصوتها في لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك التابعة لقسم قصر النيل، الدائرة 13 ومقرها قسم عابدين وتضم الوايلي والظاهر وعابدين وقصر النيل والازبكية.

ويتنافس فيها 10 مرشحين على مقعد وحيد، بعد انسحاب النائب السابق إبراهيم العبودي واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبًا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا. وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم