طوابير من الناخبين أمام لجان باب الشعرية وسط إجراءات احترازية

شهدت لجان مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين التابعة لمنطقة باب الشعرية، اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير خلال الساعة الأولى من فتح أبواب اللجان أمام الناخبين، من أجل الادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

اصطف المواطنون في طابورين، إحداهما الرجال والآخر للسيدات، وسط تطبيق مشدد للإجراءات الوقائية من جانب أفراد الشرطة، الذين طبقوا التباعد الجسدي بين الناخبين في الطابور بمسافة لا تقل عن متر بين كل ناخب، كما شهدت محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة.

وتضم دائرة الجمالية الانتخابية أقسام "الجمالية ومنشأة ناصر وباب الشعرية والموسكي" ويتنافس فيها 16 مرشحا على مقعد واحد بمجلس النواب، ما بين مستقلين وأحزاب.

وتجري انتخابات مجلس النواب على مدار يومين اليوم وغدا، ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، وهي القاهرة، والدقهلية، الغربية، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والسويس، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد نسقت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووضعت خطة لتوزيع سيارات الإسعاف المُجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية، مع تعقيم كل اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية الـ13 ضمن المرحلة الثانية، وذلك قبل يومين من بدء الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم، كما أنها تعاونت مع وزارة التنمية المحلية وتأكدت من سلامة المباني التي سيتم إجراء الانتخابات فيها.

وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا تخصيص الطوابق الأرضية في لجان اقتراع لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف التيسير على تلك الفئة من المواطنين في الإدلاء بأصواتها في عملية الاقتراع، بالاضافة إلى توزيع الكمامات الطبية مجانًا دون دفع مقابل مادي وذلك أمام مقرات اللجان الانتخابية، إلى جانب قياس درجة الحرارة لجميع الناخبين قبل دخول مقرات اللجان الانتخابية.