بث مباشر.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة

تعرض فضائية "extra news"، بث مباشر لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية.

السباق الانتخابي في المرحلة الثانية لانتخابات النواب يخوضه 2085 مرشحاً على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم كالتالي، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

أما محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأتاح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب الاستعلام عن بياناته، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على الموقع، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

وبعد إدخال الرقم القومي، يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عدة بيانات وهي: المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوانها، وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات)، ورقم الناخب في الكشوف، والدائرة الفردي ودائرة القائمة.

ولمعرفة البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اضغط هـنـــــا.

وشكّلت الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، وسير انتخابات مجلس النواب التي ستنطلق اليوم على مدار يومين، وتمّ اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنباً لجنب مع رجال الشرطة.