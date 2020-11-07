كريم نجار: "كيان" مستمرة في طرح الموديلات الجديدة حتى نهاية 2020

أعلنت شركة "كيان إيجيبت" الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر، منذ أيام عن سيارتها الجديدة "أوكتافيا A8" موديل 2021، والتي أتت بمجموعة من المواصفات المتميزة لفئة السيارات السيدان من حيث الأبعاد والمحرك ووسائل الأمان والتصميم.

كانت مبيعات سكودا مصر قد شهدت طفرة كبيرة في مبيعات السيارات الملاكي منذ الربع الأول من العام 2020، ومنها تصدر سكودا كودياك قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر في النصف الأول من العام الحالي 2020 رغم الأزمة الطاحنة التي لحقت بسوق السيارات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى قيام "كيان إيجيبت" بطرح أكثر من طراز في الفترة القصيرة المنقضية عقب رفع بعض الإجراءات الاحترازية وعودة العمل بشكل طبيعي مرة أخرى لكافة فروع ومراكز سكودا ووكلائها.

ومن جانبه أكد كريم نجار رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، أن الشركة عبرت أزمة كورونا برغم التحديات التي شهدتها الفترة الماضية وبرغم الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات المصري بشكل عام ولكن الشركة ما زالت ملتزمة نحو السوق المصرية وعملائها بتوفير كافة احتياجاتهم من قطع الغيار والموديلات الجديدة والموديلات الأكثر مبيعا رغم انخفاض الحصص الاستيرادية وتوقف بعض المصانع الأوروبية عن نشاطها أثناء الأزمة.

وأضاف نجار: "نحن في السوق المصرية أظهرنا كافة احترامنا والتزامنا بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي متبعين إرشادات الحكومة المصرية في ذلك بخفض أسعار المنتجات الأوروبية وتوفير منتجاته للسوق المحلية وما زلنا نواجه تحديات كبيرة".

وأوضح "نجار" أنه بالرغم من توقع ارتفاع الأسعار للعام المقبل إلا أن الشركة تقوم بتوفير كافة خدمات بعد البيع والصيانة الدورية وقطع الغيار دون أي زيادة ملحوظة للعام 2020 وذلك رفقا بمتطلبات عملائنا والظروف الاقتصادية وتحملت الشركة كافة الأعباء سواء التشغيلية أو الخاصة بالموظفين حرصا منها على استقرار الشركة ودعم السوق الوطنية حتى نعبر آمنين رغم الأزمة.

وصرح نجار بأن الشركة مستمرة في الكشف عن موديلات جديدة من السيارة سكودا حتى نهاية العام 2020.