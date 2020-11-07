تعقيم محيط اللجان الانتخابية في دمياط والدفع بسيارات إسعاف

تمركزت سيارة إسعاف أمام لجنة اللوزي الثانوية بنات بمدينة دمياط و شهد ميدان سرور أحد الميادين الرئيسية في المحافظة إقبالا مكثفا من قوات الأمن أمام اللجان .

و في سياق متصل دفعت محافظة دمياط بأفراد لتعقيم محيط اللجان الانتخابية فيما حرص مؤيدي عدد من المرشحين من السير بمحيط اللجان و على العربات ملصقات لمرشحيهم.

و شهدت اللجان الانتخابية في محافظة دمياط بدء توافد السيدات اللاتي وصلن للإدلاء بأصواتهن وسط تواجد أمني مكثف وشهدت لجان مدرسة اللوزي بدء توافد السيدات و الرجال من كبار السن الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر .

كما شهدت اللجان الانتخابية بمدينة دمياط تأمينا مشددا من قبل قوات الشرطة التي تواجدت منذ الصباح الباكر أمام اللجان الانتخابية الشهيرة بالمحافظة كلجان " الثانوية العسكرية بنين و اللوزي الثانوية بنات و منطقة دمياط الأزهرية " .

فيما شهدت اللجان تواجدا مكثفا من قبل أعضاء الحملات الانتخابية للمرشحين أمام اللجانهذا و أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنتظام فتح جميع مراكز الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة أمام الناخبين، إيذانًا ببدء عملية التصويت بإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك مع إنطلاقها اليوم السبت بمحافظات المرحلة الثانية.

هذا وقد أكدت المحافظ أنه تم تنفيذ كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان لاستقبال المواطنين، وإتمام عمليات التطهير والتعقيم و النظافة و الإنارة، وكذا تخصيص أماكن انتظار مجهزة بمظلات ومقاعد و كراسى متحركة لكبار السن ومتحدى الإعاقة، مؤكدة أيضاً على التنسيق الكامل مع القوات المسلحة و مديرية الأمن لتأمين اللجان البالغ عددها ١٧٤ بجميع مراكز ومدن المحافظة، منوهة الى أن إجمالى أعداد الناخبين ١.٠٤٥٢٤٥ ناخب وناخبة.

فيما وقد نوهت عوض الى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، مشيرة إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما دعت جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى لدعم قاعده الديمقراطية وإثراء الحياة النيابية.