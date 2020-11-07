صحة دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات البرلمان

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة بالمحافظة استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها في 7 و8 نوفمبر الجاري حيث تم التشديد على كافة المستشفيات بتواجد المدير أو النائب على مدار 24 ساعة كما تم تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات.

أكد عبد الجواد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كافة فصائل الدم و مشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديلة بكافة مستشفيات المحافظة.

تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبة و سرعة التحويل لمستشفيات الإحالة مؤكدا على جاهزية كافة أقسام الطوارئ والأقسام المعاونة.

وأشار عبد الجواد إلى وجود غرفة أزمات مشكلة وبرئاسته لمتابعة الأحداث على مدار الساعة ووجود ممثل عن المديرية بداخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وفرد اتصال بالإدارات الصحية لمراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وضمان الإلتزام بالشروط الصحية داخل المقار الانتخابية.