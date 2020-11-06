 محافظ دمياط تتفقد المقرات الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية، مساء اليوم، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية، التي من المقرر أن تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وخلال الجولة، تفقدت "المحافظ" مدارس "الإعدادية المهنية المشتركة وعز الدين الشامى الابتدائية وشطا العزبى الابتدائية بدمياط ومدرسة رأس البر الرسمية للغات ومدرستى كفر البطيخ الإعدادية بنين والابتدائية الجديدة"، واستكملت جولتها بزيارة عدد من المقار الانتخابية بفارسكور للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، ومراجعة أعمال الإنارة وإنشاء مظلات فضلا عن توافر مستلزمات الوقاية للمشرفين على العملية الانتخابية والمولدات الكهربائية وكراسى متحركة لكبار السن ومتحدى الإعاقة.

وأوضحت أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، انعقدت لمتابعة العملية الانتخابية على مدار يومى التصويت، منوهة إلى التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وخاصة كبار السن ومتحدى الإعاقة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أصدر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، توجيهاته إلى الإدارات المعنية للتنسيق مع الإدارة التعليمية بالمدينة وقسم الشرطة، لمراجعة تجهيز المقار الانتخابية قبل انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأوضح رئيس الجهاز أن مدينة دمياط الجديدة تضم 4 لجان في مدارس "أبوبكر الصديق، والمستقبل بالحي الأول، وعمر بن عبدالعزيز بالحي الثاني، وخالد بن الوليد بالحي الرابع"، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم وتوفير المظلات لحماية المواطنين من حرارة الجو، والمقاعد والكراسي المتحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.