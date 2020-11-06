123034 طنا.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11850 طنًا، ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 608 حاوية مكافئة تشمل : خضروات وحاصلات زراعية يتم تصديرها إلى الإمارات و سنغافورة و ألمانيا و أمريكا و سلوفينيا و الصين و هولندا و إيطاليا و فرنسا و انجلترا و بلجيكا و كوريا الجنوبية وفيتنام وهونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 257 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1297 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123034 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 32475 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2683 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4165 شاحنة منها 871 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40376 من البضائع العامة .