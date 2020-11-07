وزير الأوقاف: النزول بكثافة يبرز وعي الشعب المصري وقوة انتمائه لوطنه

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصوته في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل.

وعقب الإدلاء بصوته أشاد بحياد جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وشفافية العملية الانتخابية

ودعا إلى المشاركة الإيجابية الجادة والنزول بكثافة للمشاركة وإدلاء كل واحد بصوته.

الصوت الحر تعبير عن شخص حر لا يُباع ولا يُشترى أعطه لمن يستحق

وأكد أن النزول والتصويت بكثافة رسالة للقاصي والداني بمدى وعي الشعب المصري وقوة انتمائه لوطنه، وأن المشاركة الكثيفة إنما هي تأكيد على إصرار المصريين على مواصلة بناء دولتهم ومؤسساتها النيابية الديمقراطية

الإنسان الشريف لا يبيع صوته ولو بالدنيا وما فيها

وأن على كل إنسان بمطلق حريته وإرادته أن يختار من يراه الأصلح والأقدر على خدمة الوطن ، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان . كما أكد معاليه أن الإنسان الوطني الحر الشريف لا يمكن أن يبيع صوته بثمن بخس ولا بالدنيا وما فيها ، لأن الصوت الحر تعبير عن شخص حر لا يباع ولا يشترى ، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

وإنطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها ١٣ محافظة من محافظات الجمهورية ،وهى :القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو ١٤١ مقعدا انتخابيا ، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية :الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.