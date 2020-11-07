فيديو.. وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات النواب ويصطف بالطابور

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في مدرسة طبري في الشروق بمحافظة القاهرة، وظهر وهو يصطف مع الناخبين للإدلاء بصوته بكل شفافية ويمارس حقه الدستوري مثل باقي الناخبين، وذلك في المرحلة الثانية للانتخابات والتي تضم 13 محافظة من محافظات الجمهورية.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها ١٣ محافظة من محافظات الجمهورية، وهى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو ١٤١ مقعدا انتخابيا، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا، على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.