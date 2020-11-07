ضياء الدين داوود يدلي بصوته وطابور رجال أمام لجان الناصرية بفارسكور

أدلى ضياء الدين داوود، المرشح لعضوية مجلس النواب، صوته بلجنة الجمرك الابتدائية بنات؛ كما شهدت لجان الناصرية دائرة مركز فارسكور إقبالا كثيفا، حيث اصطف الناخبين أمام اللجان يأتي هذا في الوقت الذي تعد تلك القرية مسقط رأس عدد من المرشحين.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انتظام فتح جميع مراكز الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة أمام الناخبين، إيذانًا ببدء عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك مع انطلاقها اليوم السبت بمحافظات المرحلة الثانية.

وأكدت المحافظ أنه تم تنفيذ كل الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان لاستقبال المواطنين، واتمام عمليات التطهير والتعقيم والنظافة والإنارة، وكذا تخصيص أماكن انتظار مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لكبار السن ومتحدي الإعاقة، مؤكدة أيضا على التنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتأمين اللجان البالغ عددها 174 بجميع مراكز ومدن المحافظة.

فيما وقد نوهت عوض الى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، مشيرة إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما دعت جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى لدعم قاعده الديمقراطية وإثراء الحياة النيابية.ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88 مرشحا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.