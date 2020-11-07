محافظ القاهرة يتفقد سير العملية الانتخابية في روض الفرج

حرص اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على تفقد سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من إنطلاق فعاليات مجلس النواب بدائرة روض الفرج.

وظهر المحافظ مرتديًا كمامة طبية أمام لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، ليكون مثالا قدوة يحتذى بها من قبل المواطنين.

وقام المحافظ بالاطمئنان على إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بينهم، والوقوف على العلامات المحددة خارج اللجان لتجنب الإصابة بكورونا.

وكان "عبد العال"، قد توجه صباح اليوم إلى لجنة مدرسة المعهد الأزهرى الدينى بمصر الجديدة، للإدلاء بصوته في الانتخابات، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية المقرات الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات.

وعقب إدلائه بصوته، أكد "عبدالعال"، أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية باعتبارها واجب وطني على كل مصري ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأكد أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء سير العملية الانتخابية، وأنه تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها على مسافات متباعدة لمراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

وأكد "عبدالعال"، أنه تم توجيه المواطنين إلى ارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير اماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه.