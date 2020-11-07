صور.. رفع تجمعات الأمطار بالطريق الدولي وعلم الروم بمطروح

دفع مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، بفرق الطوارئ والتدخل السريع بالمناطق الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار، وذلك بناء على توجيهات المحافظ اللواء خالد شعيب بإزالة تجمعات الأمطار بنطاق المدينة، وفتح الطرق وتنظيفها، وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، منذ بدء سقوط الأمطار، فجر اليوم، مع فرق الطوارئ بمجلس المدينة أعمالها فى إزالة تجمعات مياه الأمطار بالسيارات ومعدات شفط المياه بالطريق الدولي "مطروح - إسكندرية"، بالإضافة إلى مناطق حى الشروق فى الكيلو 7، وعلم الروم والريفية، وذلك ضمن جهود المدينة فى سرعة إزالة مياه الأمطار.

ورفع مجلس المدينة حالة الطوارئ واستعدادات جميع السيارات والمعدات للعمل على مدار الساعة، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار، وجارٍ العمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح تشكيل فرق إنقاذ وطوارئ بمجلس المدينة لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادر ومواتير واستخدام جميع المعدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار.

ولفت رئيس المدينة إلى أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، لتلقي الشكاوى من المواطنين على الرقمين 0464933105 / 0464935266.

وكانت محافظة مطروح شهدت اليوم السبت سقوط أمطار فجرًا فى العديد من المناطق والقرى الساحلية ومنها مرسى مطروح وسيدى حنيش ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة وسيدى عبدالرحمن والحمام.

وهدأت الأمطار تمامًا مع بداية شروق الشمس، وتوقفت عن السقوط فى جميع المناطق بمطروح والساحل الشمالى، فى ظل تأثر الشوارع بمختلف الأحياء السكنية والطرق الدولية بمياه الأمطار، كما قررت جامعة مطروح تعطيل الدراسة، اليوم، على مستوى جميع كليات الجامعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.