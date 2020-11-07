مطروح تعلن حالة الطوارئ بعد سقوط الأمطار

شهدت مطروح، فجر اليوم السبت، سقوط أمطار في العديد من المناطق والقرى الساحلية، ومنها مرسى مطروح وسيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والحمام.

وهدأت الأمطار تمامًا مع بداية شروق الشمس، وتوقفت عن السقوط فى جميع المناطق بمطروح والساحل الشمالى، ولم تتوقف الملاحة البحرية للصيد عن العمل فى المواني.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارىء لمواجهة الأمطار على مستوى المحافظة، وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف جهود مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، موجهًا بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة على داخل المدن خاصة شوارع مدن مدينة مرسى مطروح، وعلى الطريق الدولى الساحلى لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أي بلاغات.

ووجه محافظ مطروح بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أي أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظًا على سلامة المواطنين، وكثف مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى جهود إزالة وسحب مياه الأمطار مع الدفع بسيارات كسح المياه، وإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق الجلاء وتسليك شنايش تصريف مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول فى جميع المدن خاصة مخرات السيول، وكذلك تطهيرها وإزالة أى عوائق أمام مياه الأمطار، بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها، والاستعداد التام بجميع المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار ورفع حالة الطوارئ، والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أي بلاغات لتجمعات مياه الأمطار، خاصة مع استمرار حالة الطقس السيئ، والتوقعات بسقوط أمطار في أي وقت خلال الساعات المقبلة.