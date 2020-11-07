محافظ الشرقية: المشاركة في انتخابات النواب ضرورة لاستكمال التنمية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكداً أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح المحافظ، أن الشرقية تُعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت بكافة الاستحقاقات البرلمانية الماضية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و 42 ألف و 375 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في إنتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية دور المرأه في المجتمع باعتبارها شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية الوطن، مشيداً بمشاركتها الفعالة في الإستحقاقات البرلمانية الماضية والتي شهدتها البلاد، وتسعي دائماً للمشاركة وتغيير المجتمع للأفضل.

وقال المحافظ "أراهن على وعي المرأة المصرية في المشاركه بكثافة والإدلاء بصوتها في إنتخابات مجلس النواب ، فهي من غيرت موازين القوى في المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقه التي مرت بها البلاد".

كما دعا محافظ الشرقية جموع المواطنين للنزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم لإثراء الحياه النيابية والتشريعية في مصر، مناشداً الناخبين الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار الإنتخابية وخارجها، وارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.