حملات تطهير للمنشآت والشوارع والقرى في الشرقية لمواجهة كورونا

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والقري والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الإجتماعي) تفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أكد المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بتشكيل مجموعات عمل في 23 إدارة زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمبني ديوان عام المديرية وإداراته الداخلية ومبني إدارة الزقازيق الزراعية وحديقة الحيوان بالزقازيق واجراء أعمال التطهير للإدارات الزراعية بمراكز ومدن ( القنايات – ههيا – ديرب نجم – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – فاقوس ) بالإضافة إلى اجراء أعمال التطهير لمبني إدارة أبو كبير الزراعية وعدد من المدارس التي ستشهد إجراء انتخابات مجلس النواب بها.

وأضاف أنه تم اجراء أعمال التطهير لمبني الإدارة الزراعية بمركز ومدينة مشتول السوق و مدرسة عليوة العطار بقرية نبتيت ومدرسة الغفارية بقرية الغفارية التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق , مؤكداً استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء اعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع وللعبور من هذه الجائحة بسلام.