وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في مدرسة الشهيد أبو عميرة

أدلى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة مصر الجديدة النموذجية، منذ قليل، في انتخابات مجلس النواب 2020.

يأتي ذلك وسط التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" يتنافس فيها 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.