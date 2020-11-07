محافظ القاهرة: الإقبال كثيف على المراكز الانتخابية

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن اليوم هو بداية انتخابات مجلس النواب في المحافظة والعديد من المحافظات ضمن المرحلة الثانية، مؤكدًا أنه تم الاستعداد للعملية الانتخابية منذ فترة، بحيث يكون هناك تنسيق تام مع جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد عبدالعال، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن العملية الانتخابية تتم في ظروف خاصة وهي انتشار جائحة فيروس كورونا، فكان يجب أن نؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتم أثناء العملية الانتخابية.

وتابع أنه تمت مراجعة جميع المراكز الانتخابية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية فيها وتوافر عدد كافٍ من الكمامات وبوابات التعقيم، كما تم التأكيد أيضًا على ضرورة أن يكون هناك تباعد بين الناخب والمواطن الآخر داخل المركز الانتخابي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية انتهت قبل العملية الانتخابية من وضع الارتكازات الأمنية الخاصة بها، وتم استلام المقر قبل موعد الانتخابات، وأن العملية الانتخابية بدأت في موعدها في الساعة التاسعة صباحًا، وتم انتظام العمل في جميع اللجان الانتخابية على مستوى القاهرة 1431 لجنة وعدد الناخبين في القاهرة 7 ملايين و797 ألف مواطن.

ونأمل من جميع المواطنين أن يكون هناك إقبال على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هناك إقبالًا منذ الصباح الباكر من المواطنين على المراكز الانتخابية.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، وسط استعدادات وتعزيزات أمنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهى: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونًا و476 ألفًا و387 ناخبًا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدَّرة بنحو 141 مقعدًا انتخابيًا، 2085 مرشحًا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، على دائرتين وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

والدائرة الثالثة هي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدًا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.