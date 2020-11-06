محافظ القاهرة للمواطنين: المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني

قال الدكتور خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة بها 630 مركز انتخابي بواقع 1431 مجمع فرعي و19 لجنة عامة وسيكون من حق أكثر من 7 مليون مواطن المشاركة في التصويت على الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالداخل التي ستستمر غدًا السبت وبعده الأحد، مناشدًا المواطنين، المشاركة في الانتخابات مؤكدًا أنه حق دستوري وواجب وطني، حيث يتمكنون من الإدلاء بآرائهم بحرية تامة وشفافية دون تدخل أي تطرف، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الانتخابات تشهد ترشح 433 مرشحا فرديا منهم 56 سيدة يتنافسون على 31 مقعدًا، ويتنافس مرشحو القوائم على 31 مقعدًا.

وتابع: "جرى عقد عدة لقاءات أعقبها جولات ميدانية للاطمئنان على مدى جاهزية المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين، وتجرى الانتخابات في ظل ظروف خاصة، بسبب زيادة عدد المرشحين في ظل ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالتالي كان لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية في اللجان ومحيطها بالخارج".

وأردف، أنه تم التأكد من المراكز الانتخابية وتوفر المستلزمات الطبية والكمامات والمقاعد لكبار السن وأن يكون هناك تباعد بين الناخبين أثناء تواجدهم في المركز الانتخابي.

وأشار، إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن مدى استعداد المستشفيات وتوفر المستلزمات الطبية وجرى التأكيد على انتشار سيارات الإسعاف بأماكن تكون قريبة من المراكز الانتخابية، كما جرى الانتهاء من خطط تأمين اللجان واستلمتها المحافظة، كما جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة بشأن المحاور المرورية الخاصة بالوصول إلى المراكز الانتخابية حتى يصل المواطن بسهولة ويسر إلى اللجان الانتخابية.