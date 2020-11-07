وزيرة البيئة تدلي بصوتها في الانتخابات بمصر الجديدة: شاركوا بإيجابية

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بصوتها في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020 في دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.

وأكدت فؤاد على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطني على كل المصريين، وأن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، وخطوة هامة لدعم مسارات الديمقراطية والتنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشدت وزيرة البيئة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وينافس فى انتخابات المرحلة الثانية 2085 مرشحاً على 141 مقعداً على المقاعد الفردية فى 70 دائرة، فيما تنافس عدد من القوائم الانتخابية على 142 مقعداً، ففى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين السباق على 100 مقعد، وفى قطاع شرق الدلتا تشتعل المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.