صور.. سقوط لافتة بسبب الأمطار في الإسكندرية

تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، في سقوط لافتة لأحد الكافيهات القديمة في منطقة محطة الرمل وسط المدينة.

ورصدت "الوطن" تساقط اللافتة على الأرض، وذلك بعد هدوء الرياح وتوقف الأمطار الغزيرة منذ الساعة السابعة صباحاً.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

وتفقد المحافظ على مدار الساعات الماضية ، أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة، والاطمئنان علي سيولة الحركة المرورية.

وشدد "الشريف" على مسؤولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية استمرار سحب المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه، وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.

وأكد "الشريف" استمرار الجولات الميدانية والتواجد بالشارع بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم .

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات وحتى الاثنين المقبل، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو مترًا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.