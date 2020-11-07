مطروح تواجه السيول بخطط لإخلاء المدارس

أصدر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، تعليمات مشددة لمسؤولي الأمن بمديرية التربية والتعليم وجميع مديري الإدارات والقطاعات التعليمية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التى تمر بها مصر حاليًا، إضافة إلى التنفيذ الفوري والمحكم لخطط الإخلاء العاجل التي تم التدريب عليها بالمؤسسات التعليمية خلال المرحلة الماضية حال مواجهة أي كوارث تهدد سلامة الطلاب في المنشآت التعليمية.

ووجه "النيلي" مديري الإدارات التعليمية بالتشديد على المدارس بالتخلص الفوري من الأعشاب العشوائية بأسطح المدارس، مع التأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران، لضمان سلامة جميع العناصر البشرية للمنظومة التعليمية بمطروح.

ونبه "النيلى" على جميع موجهى عموم التربية الاجتماعية والمكتبات والصحافة المدرسية، بضرورة تنفيذ ندوات توعية وبرامج إذاعة مدرسية لتوجيه الطلاب والمعلمين لأفضل الطرق المتبعة خلال سقوط الأمطار لضمان تحقيق عوامل السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.

وأكد أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، أجرت تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل معها، وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة بما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين فى حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها والتعامل الفوري معها، بالطرق العلمية الصحيحة لضمان سلامة جميع العاملين فى المنشآت التعليمة على مستوى محافظة مطروح.

وتتعرض محافظة مطروح، اليوم السبت، لموجة من الطقس السيئ بعد أن شهدت سقوطًا للأمطار فجرًا في العديد من المناطق والقرى الساحلية، في ظل تأثر الشوارع بمختلف الأحياء السكنية والطرق الدولية بمياه الأمطار، ورفعت المحافظة حالة الطوارىء، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ونبه على مراجعة أعمدة وأسلاك الكهرباء فى الشوارع، وسحب جميع المياه من نقاط التجمع بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحرى بمطروح.