صحة مطروح تنفي تجريب بعض الأدوية على المرضى دون علمهم بمستشفى النجيلة

نفت مديرية الصحة والسكان بمطروح، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، أن مستشفي النجيلة يجرب بعض الأدوية على المرضى دون علمهم أو ذويهم.

وأكدت المديرية في بيان لها، اليوم، أن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح تماما، وأن مستشفى الحجر الصحي بالنجيلة ملتزم بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة في علاج إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الدكتور محمد علي المتولي، وكيل مديرية الصحة، ورئيس مجلس إدارة مستشفى النجيلة، إن السبب وراء ارتفاع معدل الوفيات في الوقت الحالي، يرجع إلى التغييرات التي طرأت على الفيروس، وأن تدهور الحالات يحدث بشكل مفاجئ وبسرعة عما سبق، مضيفا أن "النجيلة" يستقبل الحالات الأكثر خطورة من جميع المستشفيات.

وأهابت مديرية الصحة بمطروح، بجميع أهالي المحافظة عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم السماح بانتقال عدوى "كوفيد - 19".

وشدد الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى عزل النجيلة، على جميع المواطنين اتخاذ طرق الوقاية السليمة، لتجنب الإصابة بالفيروس، بغسل الأيدي جيدا، وعدم استعمال الأدوات الشخصية للأفراد، والتعقيم يكون بالكحول أو الكلور، مؤكدا أن الديتول لا يقتل الفيروس، ولبس الكمامات خلال الذهاب للعمل، وبالنسبة للطاقم الطبي خلال التواجد في المستشفيات والعيادات طوال اليوم، يتجنب أماكن الازدحام، والسلام بالأيدي والأحضان والقبلات، الفترة المقبلة، خصوصا للأطفال.

ولفت "طالب" إلى أهمية تقوية المناعة، بفيتامين سى، وهو مهم جدا كعصير البرتقال، والكالسيوم، وفيتامين ب12، وشرب المياه بكثرة، وأكل الخضراوات كالطماطم والفلفل الأخضر، وشرب اللبن، وتناول ملعقة عسل نحل يوميا، وتجنب كل ما يضعف المناعة الفترة المقبلة كالتدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات، وتناول المسكنات بدون داع.