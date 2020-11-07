صور.. شباب المطرية ينظمون أطول طابور انتخابي بزي موحد وإجراءات وقائية

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة في أول أيام التصويت، إقبالًا كبيرًا من الناخبين وخاصة الشباب الذين اصطفوا في شكل طابور طويل منذ الصباح الباكر أمام لجنة مدرسة العقاد بميدان المطرية للإدلاء بأصواتهم .

وحرصت مجموعة من الشباب الذين ارتدوا زيًا موحدًا أمام اللجان على تنظيم العملية الانتخابية بالتعاون مع قوات الأمن، إضافة إلى تقديم المساعدة للناخبين من كبار السن.

وقال شريف السيد، طالب بكلية التجارة، وأحد أهالي المطرية، إنه أتى مع جيرانه من شباب المنطقة الذين وزعوا أنفسهم على عدد من المدارس لتنظيم العملية الانتخابية.

وأشار السيد إلى أهمية الدور الذي يقومون به، إضافة إلى حرصهم على التنويه باتخاذ والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وتوفير عدد من الكمامات لمن لا يرتديها من الناخبين.

وشهدت دائرة المطرية إجراءات أمنية مكثفة، حيث انتشرت الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين، ووضع الحواجز الحديدية أمام مقرات اللجان، والحرص على تسيير العملية المرورية في الشوارع.

وتضم محافظة القاهرة 19 دائرة انتخابية، مخصص لها 31 مقعدًا بالنظام الفردي، و31 مقعدًا بنظام القوائم.

وتُعد منطقة المطرية هي الدائرة العاشرة، ومخصص لها مقعدان يتنافس عليهما 26 مرشحًا، من بينهم مرشحان عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب الوفد الجديد، ومرشح عن المحافظين، ومرشح عن حزب حماة وطن.

وأعلنت محافظة القاهرة، أمس، الانتهاء من استعدادت المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب واستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا، حيث تم إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية.

كما أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الالتزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددًا على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية.