"شباب الأحزاب والسياسيين" تتابع المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعدادات أعمال الرصد والمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 9 مقاعد في الجولة الأولى التي أجريت يومي 24 و25 أكتوبر المنقضي، حيث تنافس على 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالداخل غدًا السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتشكل وزارة التنمية المحلية، على مدار يومي الانتخابات، غرفة عمليات يترأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية المقرر لها محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ووجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، محافظي المرحلة الثانية بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين.