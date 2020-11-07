محافظ دمياط تترأس غرفة عمليات متابعة الانتخابات

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري للمحافظة ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020.

واطمأنت المحافظ على فتح كافة اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد، مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكدة أيضًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجددت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطني لدعم المسار الديمقراطي واستكمال مسيرة البناء.

والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى منذ الأسبوع الماضي استعدادًا لانتخابات مجلس النواب والتى تجرى بعدد ٣٣٨ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة. ويخوض 12 مرشحًا حزبيًا من أصل 88 مرشحًا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحًا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلون.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكل من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفرسعد"، بينما دفع "الوفد" بكل من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكل من: "عوض العلمي، صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.