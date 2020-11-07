إصابة ابنة الموزع محمد شفيق بكورونا ووضعها على جهاز تنفس

أعلن الموزع الموسيقي محمد شفيق، إصابة ابنته الرضعية البالغة من العمر 3 أيام بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتب "شفيق" عبر صفحته الشخصية بموقع الفسبوك: "بنتي رضيعة عمرها 3 أيام، أتصابت بـ covid-19 وحاليا في الحضانة على جهاز التنفس وحالتها حرجة، محتاج مبترع بـ plasma فصيلة دم AB + محتاج ألحقها أرجوكم".

وأعلن عدد من الفنانين إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية من بينهم الفنانة نشوى مصطفى التي استغاثت بأجهزة الدولة وقالت إنها تتعرض للموت البطيء بسبب الفيروس.

الأمر نفسه تكرر مع الفنانة "بسمة" التي أعلنت من خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا، قائلة: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

ومن بين القائمة أعلنت كلا من الفنانة سارة عبد الرحمن والإعلامية يارا الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".

ودافعت "ريم" عن مهرجان الجونة السينمائي، من خلال بوست نشرته عبر الفيسبوك وكتبت: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وواصلت: "المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".