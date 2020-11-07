صور.. قضاة يشرحون لعدد من التلاميذ كيفية المشاركة في الانتخابات

شارك العشرات من تلاميذ المدارس المختلفة بالقاهرة في العملية الانتخابية، وذلك لتعلم كيفية الإدلاء بالرأي والتصويت في الانتخابات البرلمانية.

وشرح رؤوساء اللجان من القضاة ووكلاء النيابة العامة للتلاميذ، كيفية الإدلاء بأصواتهم للشخص الذي يتم اختياره، كما شرح بعض القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة للتلاميذن الإجراءات الأمنية التي يتم تنفيذها خلال العملية الانتخابية.

وشرح لهم مسؤول من وزارة الصحة، كيفية اتخاذ الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحتهم وعلى أقاربهم.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتقوم عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة بالتواجد لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.