عضو "الوطنية للانتخابات": العملية الانتخابية تقوم على الثقة

قال المستشار ياسر السيد، عضو مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات تقوم على مبدأ الثقة، لافتا إلى أن التجهيز للعملية الانتخابية يأخذ وقتا طويلا، وبدأنا في التجهيز لانتخابات مجلس النواب وقبلها الشيوخ منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضاف السيد، خلال كلمته في الجلسة الثانية من الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، أن التجهيز للانتخابات يمر بمراحل عديدة وليس يومين الانتخابات فقط.

وتابع، أن قاعدة الناخبين، قبل 2011 كان يتم معرفتها عن طريق شيوخ النواحي وأقسام الشرطة، وهي كانت غير دقيقة، مشيرا إلى أنه في عام 2011 بدأ الاعتماد على الرقم القومي، وهي الطريقة الأكثر دقة.

ياسر: الهيئة تحرص على تسهيل عملية المشاركة الانتخابية للناخب

وأردف عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قيد الناخب يتم بصورة تلقائية، أي أن قاعدة البيانات الخاصة بنا في مصر تضمن كل من تخطى سن 18 عاما، وأساسها بطاقة الرقم القومي، لافتا إلى أن القيد الإلكتروني للوفيات والاعتماد على بطاقة الرقم القومي للمتوفى، بدأ في أول يوليو 2017.

وأكد ياسر السيد، أنه لا يجوز حدوث أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعواهم لحق الاقتراع، موضحا أن الهيئة تحرص على توزيع الناخب في أقرب مكان له لتسهيل عملية المشاركة الانتخابية.

تدير الجلسة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.