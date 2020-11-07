عبد الرحمن يفسر سر احتفاء محافظ بورسعيد به أمام اللجان: أنا أستاذه اللي علمه حب البلد

أمام لجنته الانتخابية في حي العرب ببورسعيد، حرص محمد عبدالرحمن حسن، على مصافحة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في أثناء تفقده لجنته الانتخابية، بعد إدلائه بصوته واختيار المرشح الذي اقتنع به.

ليروي عبدالرحمن، الذي تحدى ظروفه الصحية وتقدمه في العمر؛ للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، أنَّ محافظ بورسعيد كان أحد تلاميذه المجتهدين، الذين رباهم على حب الوطن وتلبية ندائه في الحرب والسلم، موضحًا لهم أهمية المشاركة في أي حدث وطني.

"أحمد ربي على مشاركتي اليوم في انتخابات النواب".. بدأ عبدالرحمن مدرس الرياضيات في مرحلة التعليم الأساسي، على المعاش، حديثه لـ"الوطن"، مؤكدًا حرصه على المشاركة في كل استحقاق انتخابي، خصوصًا عقب ثورة 30 يونيو، فقرأ البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثين في الدائرة الأولى ببورفؤاد والشرق والعرب والضواحي، حتى اقتنع ببرنامج أحد المرشحين، وتمنى تنفيذ ما جاء فيه.

يروي مدرس الرياضيات أنه قبل نزوله للإدلاء بصوته، حيث أبنائه وأحفاده وجيرانه على النزول، ووعدوه بالالتحاق به تباعًا، للمشاركة في العرس الديمقراطية، متابعا: "إحنا المصريين أعظم شعوب الأرض ونعترف بالديمقراطية وحسن الاختيار للمرشح، لأن صوتي سيسهم في تغيير مصر للأفضل".

وطالب المدرس المواطنين خصوصًا الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات، لأن أصواتهم ستساهم في "عرس الديمقراطية" الذي يرسمه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعى عبدالرحمن الله أن يسدد خطى الرئيس السيسي الذي حمل على أكتافه ما لم يحمله غيره من قبل، مضيفًا أنه حبيب الشعب وأن الله سينصره ويتمنى أن يمثل بورسعيد نواب أولي بأسٍ، قادرين على استيعاب مشكلات وقضايا المحافظة.