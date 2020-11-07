رئيس الإنجيلية: انتخابات النواب ممارسة وطنية لصناعة الديمقراطية

في أول نشاط له بعد إعلان رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر شفاءه من فيروس كورونا المستجد، وتجاوزه فترة العلاج، أدلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بصوته اليوم السبت في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الجبرتي الابتدائية بمنطقة شيراتون.

وقال رئيس الإنجيلية في بيان له اليوم، "إن مشاركة جميع المواطنين في انتخابات مجلس النواب يعكس ممارسة حرة وحقيقية لتحقيق الديمقراطية على أرض الواقع، وترسيخ لدولة المواطنة، بجانب كونها استحقاقًا دستوريًّا هامًّا لبناء وتقدم الدولة المصرية".

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أدلى بصوته في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.