صور.. إقبال على لجان انتخابات "النواب" بمدينة الطور

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا منذ فتح باب التصويت أمام الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

وتوافد الناخبون على لجنة رفاعة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية، والخاصة بالرجال، كما توافدت السيدات على لجنة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، مع الكامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد ومنع التكدس والتزاحم .

وحرص الناخبون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، ويتزايد الإقبال على التصويت، وقد فتحت جميع اللجان اليوم أبوابها في التاسعة صباحًا، كما اصطحب الناخبون أطفالهم معهم إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وقدم الناخبون الشكر لمحافظ جنوب سيناء، والجهات الأمنية والصحية، على التنظيم الأمني، والاجراءات الوقائية المتبعة خارج وداخل اللجان.

ودعا الناخبون جموع المواطنين على أرض جنوب سيناء، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية واختيار من يرونه الأفضل والأصلح دون الانحياز لأحد المرشحين.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة 90235 ناخبًا، موزعين علي لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرًا انتخابيًا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.