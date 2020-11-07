توزيع 800 فرد من الفرق الطبية على اللجان الانتخابية بالدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه مع بداية صباح أول يوم انتخابات فى مجلس النواب، وُجدت جميع الفرق الطبية بشكل منتظم باللجان الانتخابية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للمترددين وجميع القائمين على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة بالمديرية برئاسته لمتابعة الأحداث على مدار الساعة.

وأضاف "مكي"، في تصريح صحفي، أنه تم توزيع أكثر من 800 فرد من الفرق الطبية في كل لجنة من اللجان الانتخابية كأفراد اتصال، للإبلاغ ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، وضمان الالتزام بالشروط الصحية داخل المقار الانتخابية، وتم الدفع بسيارات إسعاف متمركزة بجوار اللجان الفرعية لتقديم الخدمة الطبية ونقل المرضى حال احتياجهم لخدمة طبية أعلى إلى أقرب مستشفى.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتم التنبيه بوجود مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية من بداية اللجان وحتى وقت انتهاء اللجان الانتخابية، كما تم الاستعداد بـ1360 سريرًا لاستقبال مرضى كورونا بمعدل إشغال يومي لا يتعدى 20%.

وأكد تجهيز 30% من إجمالي أسرَّة المستشفيات لاستقبال مرضى الحوادث المتعلقة بالأحداث الراهنة حال حدوثها، ووقف العمليات الجراحية غير الطارئة وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة نوبتجيات الأطباء وزياده الوجود استعدادًا لأي طارئ، وتوفير مصادر بديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات وتوافر كراسي متحركة في اللجان الانتخابية لسهوله نقل المرضى.

وتقع محافظة الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بها 351 مرشحاً على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى ومخصص لها 17 مقعدًا من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليهم قائمتان.

ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.