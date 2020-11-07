ثاني ولاية مكسيكية تدخل أعلى مستويات الإنذار بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن ولاية دورانجو ستدخل أعلى مستويات الإنذار بسبب فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل، كثاني ولاية مكسيكية بعد ولاية شيواوا، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه السلطات احتواء القفزة الأخيرة في أعداد الإصابات في شمال البلاد.

وذكر موقع "يو إس نيوز" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن غالبية الحكومات الإقليمية الـ32 في المكسيك تقع حاليا في مستويات الإنذار البرتقالية أو الصفراء المنخفضة.ومنذ الخروج من أشد مراحل الإغلاق صرامةُ في يونيو الماضي، تجنبت البلاد نوع القيود الصارمة التي تم تطبيقها مؤخرًا مرة أخرى في أجزاء من أوروبا، واختارت اتخاذ تدابير أكثر اعتدالًا.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكة الليلة الماضية 5 آلاف و931 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و551 حالة وفاة، ليرتفع بذك إجمالي عدد الإصابات إلى 955 ألفا و128 حالة و94 ألف و323 حالة وفاة.